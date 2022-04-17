Нью-Йорк, США, 17 апреля, 2022, 11:32 — ИА Регнум. В североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) во второй раз в истории за один игровой день было заброшено свыше 100 шайб. Об этом 17 апреля сообщает пресс-служба НХЛ.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

Уточняется, что за прошедший игровой день в лиге была забита 101 шайба в 14 матчах, при этом наиболее результативной оказалась встреча между «Вашингтоном» и «Монреалем» (8:4).

Отметим, рекордное число шайб в НХЛ было заброшено 23 января 1993 года, когда забили 103 гола.