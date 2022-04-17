Пекин, , 11:32 — REGNUM Власти Китая намерены продолжить взаимодействовать с Россией на равноправной и взаимовыгодной основе по космическим проектам, включая использование своей орбитальной станции. Об этом заявил глава Управления программы пилотируемых космических полетов КНР Хао Чунь, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

Китайская космическая орбитальная станция «Тяньгун» Saggittarius A

Хао Чунь рассказал, что Китай подписал ряд соглашений со странами, заинтересованными в сотрудничестве по проекту национальной орбитальной станции. Он добавил, что в условиях сложной международной обстановки Китай продолжит взаимодействовать с Россией на равноправной и взаимовыгодной основе.

«В дальнейшем мы обязательно будем придерживаться данного принципа, прилагать все возможные усилия… для углубления международного сотрудничества», — подчеркнул глава Управления программы пилотируемых космических полетов КНР.

Он добавил, что при реализации космической программы Китай неизменно стремится к миру и развитию.

Китай начал создание национальной орбитальной станции «Тяньгун» в октябре 2021 года с запуска базового модуля «Тяньхэ». Планируется, что в 2022 году с базовым модулем будут состыкованы ещё модуля «Вэньтянь» и «Мэнтянь».

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