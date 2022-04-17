Пекин, 17 апреля, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Власти Китая намерены продолжить взаимодействовать с Россией на равноправной и взаимовыгодной основе по космическим проектам, включая использование своей орбитальной станции. Об этом заявил глава Управления программы пилотируемых космических полетов КНР Хао Чунь, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

Saggittarius A Китайская космическая орбитальная станция «Тяньгун»

Хао Чунь рассказал, что Китай подписал ряд соглашений со странами, заинтересованными в сотрудничестве по проекту национальной орбитальной станции. Он добавил, что в условиях сложной международной обстановки Китай продолжит взаимодействовать с Россией на равноправной и взаимовыгодной основе.

«В дальнейшем мы обязательно будем придерживаться данного принципа, прилагать все возможные усилия… для углубления международного сотрудничества», — подчеркнул глава Управления программы пилотируемых космических полетов КНР.

Он добавил, что при реализации космической программы Китай неизменно стремится к миру и развитию.

Китай начал создание национальной орбитальной станции «Тяньгун» в октябре 2021 года с запуска базового модуля «Тяньхэ». Планируется, что в 2022 году с базовым модулем будут состыкованы ещё модуля «Вэньтянь» и «Мэнтянь».