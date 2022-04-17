Улан-Удэ, 17 апреля, 2022, 11:31 — ИА Регнум. В Бурятии цены на непродовольственные товары в марте выросли в среднем на 13,2%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Бурятстата.

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Наиболее сильно подорожали электротовары и другие бытовые приборы. Так, электрические дрели, холодильники двухкамерные, стиральные машины стали дороже примерно на 40%. Цены на миксеры и блендеры выросли на 36,7%, плиты бытовые (+30,4%), электрочайники – (+25,5%) и так далее.

Компьютеры моноблоки подорожали на 47,4%, мониторы — на 35,2%, смартфоны — на 27,5%. Цены на стиральный порошок, хозяйственное мыло, жидкие чистящие средства увеличились на 12,5-30,8%.

«Среди прочих непродовольственных товаров увеличились цены на легковые автомобили иностранной марки новые в 1,5 раза, мотоциклы без коляски – в 1,4 раза, кольца обручальные – на 37,5%, триммеры – на 37,4%», — добавили в службе статистики.