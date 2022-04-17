Воронеж, , 11:29 — REGNUM До трёх человек увеличилось число жертв аварии с участием двух автобусов в Новоусманском районе Воронежской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 17 апреля в пресс-службе ГУ МВД по региону.

На месте аварии Пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области

В общей сложности пострадали 17 человек, в том числе двое погибли на месте, 13 человек госпитализировали с травмами, в двух случаях госпитализация не потребовалась. Один человек скончался в больнице.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла около 20:30 16 апреля на на 524 км трассы М-4 «Дон» в Новоусманском районе Воронежской области — столкнулись микроавтобус, в котором ехали сотрудники местного предприятия, и двухэтажный рейсовый автобус Элиста – Санкт-Петербург. По факту аварии возбуждено уголовное дело.

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