Иркутск, , 11:24 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области остаётся напряжённой. По состоянию на 17 апреля 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 8551 человека, причём шестеро из них погибли за последние сутки.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 290 345 (+104 за сутки). Это в разы меньше, чем в начале марта 2022 года. Госпитализированы 467 (+4 за сутки).

В то же время выздоровели 284 609 пациентов (+272 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, ещё 664 пациента погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (0 за сутки).

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