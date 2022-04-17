Тобольск, Тюменская область, 17 апреля, 2022, 11:23 — ИА Регнум. В тюменском городе Тобольске перед судом предстанет женщина по обвинению в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Тюменской области.

Цитата к/ф «Сияние». реж. Стэнли Кубрик. 1980. США. Великобритания С битой в руке

Установлено, что обвиняемая вечером 1 марта 2022 года на автомойке Тобольска поругалась с другой женщиной, и битой нанесла ей два удара. Потерпевшая получила оскольчатый перелом левой руки.

Как рнее сообщало ИА REGNUM, в Перми вынесен обвинительный приговор по делу о смертельной драке на свадьбе.