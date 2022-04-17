Барнаул, , 11:18 — REGNUM Новоалтайский краеведческий музей имени Василия Марусина, Каменский районный краеведческий музей и Каменский районный дворец культуры пополнят список участников программы «Пушкинская карта», сообщает сайт правительства региона.

Пушкинская карта разработана при поддержке Почта-банка Василий Иванов © ИА REGNUM

Таким образом, в проекте задействованы 16 территорий, в их числе: города Барнаул, Бийск, Рубцовск, Славгород, Камень-на-Оби, Заринск, Алейск, Новоалтайск, Змеиногорск, а также Алтайский, Бийский, Благовещенский, Косихинский, Кулундинский, Ключевский и Смоленский районы.

Всего в Алтайском крае в программе участвуют 36 государственных и муниципальных учреждений культуры, а также 13 частных организаций. С 1 января 2022 года по «Пушкинской карте» продано более 25 тысяч билетов на 595 событий, уточняют в министерстве культуры Алтайского края.

Напомним, в начале апреля сообщалось, что «Пушкинская карта» оказалась широко востребована и в Алтайском крае.

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