Горно-Алтайск, , 11:18 — REGNUM В Республике Алтай за неделю с 8 по 14 апреля 57 местных жителей обратились к врачам из-за нападения клещей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Клещи JerzyGorecki

В селе Ябоган Усть-Канского района и Горно-Алтайске зафиксированы первые в этом сезоне случаи заболевания сибирским клещевым тифом.

«У ребенка из горно-Алтайска подозрение на клещевой энцефалит», — добавили в ведомстве.

На сегодня в регионе открыто 128 пунктов экстренной профилактики при приёмных покоях районных и участковых больниц, на ФАПах, куда необходимо обратиться при укусе клещей. Детям иммуноглобулин вводится бесплатно даже при отсутствии страховки.