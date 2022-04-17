Москва, , 11:17 — REGNUM О ходе специальной военной операции Вооруженных сил (ВС) России по денацификации Украины рассказал 17 апреля на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Игорь Конашенков Mil.ru

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине. В течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожен завод по производству боеприпасов в районе населенного пункта Бровары Киевской области.

Оперативно-тактической авиацией уничтожены 68 военных объектов Украины. Среди них: в районах Кривая Лука и Красноармейск два локатора подсвета и наведения С-300 и в районе Северодонецка один зенитный ракетный комплекс «Оса АКМ»; шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и горючего, а также 40 районов сосредоточения украинской военной техники и личного состава в населенных пунктах Кременная, Красный Лиман, Колодези, Торское, Ямполовка и Новоселовка.

Армейской авиацией в течение ночи поражены четыре скопления живой силы и техники, а также колонна техники на марше. При этом уничтожены более 50 украинских военнослужащих, семь БМП и БТР и 14 бронеавтомобилей. Ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 814-ти объектам, в том числе: 17-ти пунктам управления, 111-ти огневым позициям артиллерии и 684-м опорным пунктам и районам сосредоточения живой силы противника.

Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенных пунктов Авдеевка, Байрак, Лозовая, Малая Камышеваха, Новопрокофьевка, Пологи, Чернобаевка, Широкое, Ясиноватая сбиты 10 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 134 самолета, 470 беспилотных летательных аппаратов, 249 зенитных ракетных комплексов, 2290 танков и других боевых бронированных машин, 254 установки реактивных систем залпового огня, 992 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2166 единиц специальной военной автомобильной техники.

В ходе наступательных действий по освобождению города Мариуполь, по обращению президента Турецкой Республики Реджепа Эрдогана 16 апреля в Приморском районе проведена спецоперация по освобождению заложников, удерживавшихся украинскими нацистами в турецкой мечети. В результате самоотверженных действий российской группы специального назначения, мечеть была деблокирована, уничтожено 29 боевиков, в том числе иностранные наёмники. Заложники, граждане одной из стран СНГ, освобождены и выведены в безопасное место.

Окруженной и полностью заблокированной в Мариуполе на территории металлургического комбината «Азовсталь» украинской группировке предложено добровольно сложить оружие и сдаться, чтобы спасти свои жизни. Однако киевский националистический режим, по данным радиоперехвата, запретил вести переговоры о сдаче в плен, приказав нацистам «Азова» на месте расстреливать любых желающих сложить оружие среди украинских военнослужащих и иностранных наёмников.

Всего, по словам сдавшихся в плен украинских военнослужащих, на территории предприятия «Азовсталь» в составе украинской группировки сейчас окружены до 400 иностранных наёмников. Большинство из них являются гражданами европейских стран, а также Канады. Ранее мы уже сообщали, что радиопереговоры между боевиками в Мариуполе ведутся на шести иностранных языках. В случае дальнейшего оказания сопротивления все они будут уничтожены.

Всего с началом специальной военной операции киевский националистический режим привлёк на Украину 6 тысяч 824 иностранных наемников из 63 государств. Наиболее многочисленные группа прибыла из Польши – 1717 человек. Около полутора тысяч наёмников прибыло из США, Канады, а также Румынии. Из Великобритании и Грузии, каждой, — до 300 человек. С подконтрольных Турции районов Сирийской Арабской Республики прибыли 193 человека.

Подавляющая часть наёмников сейчас распределены в составе украинских группировок в городах Киев, Харьков, Одесса, Николаев и Мариуполь. Их распределением по группировкам занимается «региональный координационный штаб» так называемого «интернационального легиона обороны Украины» в городе Белая церковь.

В результате боевых действий численность наёмников неуклонно снижается и на сегодняшний день составляет 4877 человек. В боевых действиях российскими вооруженными силами уничтожено 1035 иностранных наёмников. Ещё 912 наемников отказались участвовать в боевые действия и сбежали из страны.

Конашенков Напомню, что иностранные наёмники по Международному гуманитарному праву не имеют статуса «комбатантов». Они прибыли на Украину зарабатывать деньги, убивая славян. Поэтому лучшее, что их ждет, — уголовная ответственность и длительные сроки тюремного заключения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что пункт ремонта и восстановления боевой техники в полевых условиях развернули российские военнослужащие в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины.