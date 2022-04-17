Донецк, 17 апреля 2022, 11:17 — REGNUM ВСУ выпустили по Горловке 8 снарядов калибра 122 мм. Об этом 17 апреля сообщает представительство ДНР в СЦКК.
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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️11:00 — н.п. Дылеевка — н.п. Горловка (район КПВВ): выпущено 8 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.
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