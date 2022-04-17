17 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили заявление Владимира Зеленсокго о том, что Киев готов обсуждать с Россией вопрос об отказе от вступления в Североатлантический альянс и о статусе Крыма.

Мирослава Романенко, , 17:55 — REGNUM Киев готов обсуждать с Россией вопрос об отказе от вступления в Североатлантический альянс и о статусе Крыма. Об этом в интервью сетевым украинским СМИ 16 апреля заявил президент Украины Владимир Зеленский, отметив, что переговоры будут после прекращения военных действий и вывода войск с территории Украины.

Константин Маковский. Трудные переговоры. 1883

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Заявление Зеленского обсудили читатели телеграм-канала «Радио Стыдоба», а также на странице ресурса «Радио Стыдоба» в социальной сети «ВКонтакте». Многие участники обсуждения негативно восприняли саму идею о ведении переговоров с Киевом.

«Ловите наркомана».

«Украина готова обсуждать с Россией вопрос об отказе от вступления в НАТО и о статусе Крыма, но только после того, как будут прекращены военные действия и российские войска будут выведены с украинской территории», — заявил Зеленский.

Как будто с ним кто-то собирался обсуждать статус Крыма. В Конституции России этот статус давно закреплён», — написал автор телеграм-канала «Радио Стыдоба».

«Кто вообще собирался с этим клоуном договариваться? Сделали красивое лицо — и хватит…» — отметила Лариса Н.

«Он все еще не понимает, что все переговоры — это просто соблюдение приличий, политес? И что ничего, кроме капитуляции, от него не сработает?» — добавил один из участников обсуждения.

«Переговоры окончены. Абонент недоступен», — иронизирует Оксана.

«Сегодня отказались от любых переговоров, к вечеру… к переговорам готовы. Доктор, вы либо туда, либо сюда. Туда-сюда раздражает», — с юмором пишет «Рысь Апокалипсиса».

Марионетка. Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Так! А как же угрозы, что после Мариуполя никаких переговоров не будет?» — недоумевает RT.

«Это говорит о том, что дела плохи и моральный дух надломлен», — отреагировал Андрей Б.

«Похоже флешка старая с записями запустилась», — пошутил Петрович.

«О капитуляции объявить можно и без переговоров», — добавил Сергей М.

«Он по-моему уже второй месяц об этом трындит… И, кстати, один единственный раз, когда было прекращение огня для вывода людей… [украинцы] сразу же это использовали и начали палить во все, что движется… Больше этот номер не пройдёт», — отметил Tish A.

«Его же свои ни во что не ставят. Он ни для кого не авторитет! Игрушка!» — написал один из комментирующих.

«Сначала довел страну до разрухи, а потом решил обсуждать вопросы. Ну не дурак?» — недоумевает Ира.

«А чего это он так резко переобулся? Неделю назад хорохорился, что не будет никаких переговоров, только типа капитуляция России?» — в свою очередь задался вопросом xodok78.

«А что с ним можно обсуждать? Он решения не принимает, за слова не отвечает!» — не понимает GGG.

«То будет, то не будет, а кто тебя спрашивал? Вчера оно по-другому мычало», — с сарказмом пишет Bad G.

«Крым будет на территории Украины, если Украина войдёт в состав России», — комментирует 38 871.

«Один с маразмом здоровается (Речь о Байдене — М. Р.)… Другой с маразмом разговаривает… Весело живут!» — добавил один из участников обсуждения.

«Вот же у него Наполеоновский комплекс. Но даже тот знал, когда проиграл. А этот вообще без понятия. Комплекс Зели — когда весь мир тебе должен, а сам ты никто, но в твоем зеркале Наполеон», — иронизирует Лариса.

«Российских войск на украинской территории ещё нет. Все освобожденные территории — исконно российские», — отметил Алексей К.

«Президент России сказал, что операция по демилитаризации и денацификации будет доведена до конца. Всё! Это должно быть понятно!» — подытожила Светлана Б.

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