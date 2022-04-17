Киев, , 11:15 — REGNUM В результате боевых действий численность наемников на Украине неуклонно снижается и на сегодняшний день составляет 4877 человек. Об этом 17 апреля сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Игорь Конашенков Цитата из видео «Специальный брифинг Минобороны России об обстоятельствах крушения Ил-20 ВКС России у побережья Сирии». youtube.com

Следите за развитием событий в трансляции: ««По-другому не получится»: военная спецоперация России — трансляция»

«В боевых действиях ВС РФ уничтожено 1035 иностранных наёмников. Еще 912 наемников отказались участвовать в боевых действий и сбежали из страны», — отмечается в сообшении.

Кроме того, российские средства ПВО сбили еще 10 украинских беспилотников (БПЛА).

Читайте ранее в этом сюжете: Российские средства ПВО сбили еще 10 украинских беспилотников