Киев, 17 апреля 2022, 11:15 — REGNUM В результате боевых действий численность наемников на Украине неуклонно снижается и на сегодняшний день составляет 4877 человек. Об этом 17 апреля сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
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«В боевых действиях ВС РФ уничтожено 1035 иностранных наёмников. Еще 912 наемников отказались участвовать в боевых действий и сбежали из страны», — отмечается в сообшении.
Кроме того, российские средства ПВО сбили еще 10 украинских беспилотников (БПЛА).
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