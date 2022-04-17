Киев, 17 апреля, 2022, 11:15 — ИА Регнум. В результате боевых действий численность наемников на Украине неуклонно снижается и на сегодняшний день составляет 4877 человек. Об этом 17 апреля сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Цитата из видео «Специальный брифинг Минобороны России об обстоятельствах крушения Ил-20 ВКС России у побережья Сирии». youtube.com Игорь Конашенков

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«В боевых действиях ВС РФ уничтожено 1035 иностранных наёмников. Еще 912 наемников отказались участвовать в боевых действиях и сбежали из страны», — отмечается в сообщении.

Кроме того, российские средства ПВО сбили еще 10 украинских беспилотников (БПЛА).