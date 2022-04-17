Киев, 17 апреля 2022, 11:07 — REGNUM Несколько сотен иностранных наемников из состава украинской военной группировки сейчас находятся в окружении на территории предприятия «Азовсталь». Об этом 17 апреля сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Игорь Конашенков
Игорь Конашенков
Цитата из видео «Специальный брифинг Минобороны России об обстоятельствах крушения Ил-20 ВКС России у побережья Сирии». youtube.com

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«Окруженной и полностью заблокированной в Мариуполе на территории металлургического комбината «Азовсталь» украинской группировке предложено добровольно сложить оружие и сдаться, чтобы спасти свои жизни.️ Однако киевский националистический режим, по данным радиоперехвата, запретил вести переговоры о сдаче в плен, приказав нацистам «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на месте расстреливать желающих сложить оружие среди украинских военнослужащих и иностранных наёмников», — отмечается в сообщении.

Всего, по словам сдавшихся в плен военнослужащих ВСУ, на территории предприятия «Азовсталь» в составе украинской группировки сейчас окружены до 400 иностранных наёмников.

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