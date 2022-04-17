Киев, 17 апреля, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Несколько сотен иностранных наемников из состава украинской военной группировки сейчас находятся в окружении на территории предприятия «Азовсталь». Об этом 17 апреля сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Цитата из видео «Специальный брифинг Минобороны России об обстоятельствах крушения Ил-20 ВКС России у побережья Сирии». youtube.com Игорь Конашенков

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«Окруженной и полностью заблокированной в Мариуполе на территории металлургического комбината «Азовсталь» украинской группировке предложено добровольно сложить оружие и сдаться, чтобы спасти свои жизни.️ Однако киевский националистический режим, по данным радиоперехвата, запретил вести переговоры о сдаче в плен, приказав нацистам «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на месте расстреливать желающих сложить оружие среди украинских военнослужащих и иностранных наёмников», — отмечается в сообщении.

Всего, по словам сдавшихся в плен военнослужащих ВСУ, на территории предприятия «Азовсталь» в составе украинской группировки сейчас окружены до 400 иностранных наёмников.