Москва, , 11:05 — REGNUM Российские предприятия ракетного двигателестроения готовы развернуть производство двигателей для гражданской авиации. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин 17 апреля в своём Telegram-канале.

Рогозин рассказал, что предприятия Роскосмоса обладают резервами для расширения производства. Одним из направлений дополнительного производства на заводах ракетного двигателестроения может стать сборка востребованных компонентов для гражданской авиации.

Он объяснил, что наращивание производства двигателей и других узлов для авиации позволит России эффективно противостоять западным санкциям. Для этого предприятиям нужно предоставить технические задания и источники кредитов и других дешёвых денег для запуска нового производства. Глава Роскосмоса отметил, что пока госкорпорация использует для этого собственные внебюджетные доходы, но только этих средств будет недостаточно.

«При этом подчеркну: речь идёт о дополнительной индустриализации ракетно-космической промышленности, лишь положительно влияющей на нашу основную, профильную деятельность», — подытожил Рогозин.

Ранее в Роскосмосе рассказали о наращивании производства транспортного, медицинского и энергетического оборудования на предприятиях госкорпорации в условиях санкционного давления. В частности, разработчики и производители твердотопливных межконтинентальных баллистических ядерных ракет «Московский институт теплотехники» и волгоградский «Титан-Баррикады» произвели оборудование для гидроразыва пласта, используемое в нефтегазовой промышленности.