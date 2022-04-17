Москва, 17 апреля, 2022, 11:02 — ИА Регнум. Пункт ремонта и восстановления боевой техники в полевых условиях развернули российские военнослужащие в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины. Об этом 17 апреля сообщает пресс-служба Минобороны России.

Алексей Колчин REGNUM Военная техника

Отмечается, что уникальность созданной базы состоит в том, что она расположена на небольшом удалении от выполняющих задачи во врем спецоперации подразделений, благодаря чему плечо эвакуации техники для ремонта и восстановления составляет не более 15-20 км.

«Соблюдая все принципы маскировки, российские военнослужащие могут проводить работы любой сложности благодаря современным машинам технического обслуживания и ремонта, а также высокой квалификации специалистов», — говорится в сообщении.

Также указывается, что российские военные на базе осуществляют регламентные работы по смене масел и жидкостей на технике, замене вышедших из строя или требующих капитального ремонта узлов и агрегатов, и для замены двигателя БТР им требуется не более 8 часов. При этом работа осуществляется в три смены, что позволяет вести их в круглосуточном режиме.

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