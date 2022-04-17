Киев, 17 апреля, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожен завод по производству боеприпасов в Киевской области. Об этом 17 апреля сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Генерал-майор Игорь Конашенков Генерал-майор Игорь Конашенков

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Также оперативно-тактической авиацией уничтожены 68 военных объектов Украины, среди них — 2 локатора подсвета и наведения С-300 и 1 ЗРК «Оса АКМ».