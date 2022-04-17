Томск, 17 апреля, 2022, 10:59 — ИА Регнум. В Томской области специалисты разбираются в обстоятельствах пожара, в результате которого погиб пожилой мужчина. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, возгорание произошло днём 16 апреля.

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К моменту приезда спасателей горел частный деревянный дом в Томске. Силами 21 человека и четырёх единиц техники возгорание было ликвидировано на площади 168 кв. метров.

В результате сгорела обрешётка крыши дома, обгорели стены снаружи и потолок. Повреждены также баня, гараж и дровяник. На веранде дома было найдено тело хозяина 1954 года рождения.