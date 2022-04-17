Донецк, 17 апреля 2022, 10:55 — REGNUM ВСУ обстреляли Ясиноватую из «Градов». Об этом 17 апреля сообщает представительство ДНР в СЦКК.
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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️10:44 — н.п. Авдеевка — н.п. Ясиноватая: выпущено 5 ракет из БМ-21 Град», — отмечается в сообщении.
Ранее ВСУ обстреляли Петровский район Донецка снарядами калибра 122 мм.
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