Екатеринбург, , 10:53 — REGNUM Свердловская область получила ещё 448 млн рублей на строительство больницы, школы и дорог Об этом сообщает региональный департамент информполитики.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Это уже второй транш инфраструктурного бюджетного кредита, заявку на получение которого защитил в 2021 году губернатор Евгений Куйвашев. Эти деньги пойдут на строительство школы в Солнечном, взрослой поликлиники в Академическом, а также дорог в Новокольцовском.

Общий объем бюджетного инфраструктурного кредита составляет почти 12 млрд рублей. Он предоставляется из федерального бюджета на 15 лет по ставке 3% годовых.