Донецк, , 10:53 — REGNUM МИД ДНР уведомил МИД Болгарии о готовности отправить эвакуированных из Мариуполя болгарских моряков домой, но ответа пока не получи. Об этом сообщила министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.

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«Мы обратились в посольство Болгарии с официальным письмом, с нотой. Более того, мы звонили в министерство иностранных дел Болгарии, чтобы сообщить, что моряки спасены, эвакуированы, их можно забирать домой. Но … мы не получили никакого ответа», — сообщила она в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее в Народной милиции ДНР сообщили, что эвакуированные из порта Мариуполя члены экипажа судна «Царевна», 13 из которых являются гражданами Болгарии и один — Украины, прибыли в Донецк.