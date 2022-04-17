Оттава, , 10:52 — REGNUM Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» нанес поражение с разгромным счетом команде «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 17 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Овечкин Dan4th Nicholas

Игра состоялась на льду арены «Белл-центр» в Монреале и закончилась победой гостей со счетом 4:8.

В составе победителей голами отличились Ник Дауд (13-я минута), оформивший в матче дубль Энтони Манта (обе на 29-й при игре 4×4), российский нападающий Александр Овечкин (36-я), Гарнет Хэтэуэй (44-я), также записавший на свой счет три голевых паса российский защитник Дмитрий Орлов (45-я), Джастин Шульц (50-я, в большинстве) и Ти-Джей Оши (57-я).

У «Монреаля» шайбы забросили Джейк Эванс (22-я), также оформивший в матче дубль Райан Полинг (29-я и 43-я) и Ник Сузуки (55-я).

Российский форвард «Кэпиталз» Евгений Кузнецов отдал в матче две результативные передачи, российский защитник «Канадиенс» Александр Романов записал на свой счет один голевой пас.

Отметим, в следующем матче «Вашингтон» 19 апреля на выезде сыграет с клубом «Колорадо Эвеланш», а «Монреаль» днем позже примет дома команду «Миннесота Уайлд».