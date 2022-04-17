Вашингтон, , 10:51 — REGNUM Коллекционные монеты с изображением украинского лидера Владимира Зеленского начали продавать в сувенирном магазине Белого дома. Об этом 17 апреля сообщается на сайте администрации США.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что монета с Зеленским стоит $100 и она выпущена в количестве 2500 экземпляров.

Также указывается, что новая монета является 32-й в серии «Исторические моменты коллекции монет американского президентства» и на ней изображено обращение Зеленского к членам конгресса США по видеосвязи.

При этом утверждается, что средства от продажи этих монет будут направлены в американский Красный Крест для помощи жителям Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что российско-украинскую границу пересекли ещё более 13,5 тыс. беженцев из Донбасса и с Украины.