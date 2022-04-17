Донецк, 17 апреля, 2022, 10:49 — ИА Регнум. Силы ДНР за минувшие сутки уничтожили 61 украинского националиста. О это 17 апреля сообщает Народная милиция ДНР.

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Кроме того, уничтожены 122-мм самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика», одна БМП, два бронетранспортёра и грузовой автомобиль.

Захвачены один танк и 2 БМП.

«Военнослужащие Донецкой Народной Республики совместно с Вооруженными Силами Российской Федерации продолжают освобождать от украинских оккупантов населённые пункты нашей Республики», — отмечается в сообщении.