Курган, 17 апреля, 2022, 10:47 — ИА Регнум. В Курганской области возбуждено уголовное дело по факту смертельного дорожно-транспортного происшествия с участием сотрудника полиции. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

christels Мотоциклист

По данным следствия, вечером 16 апреля 2022 года автомобиль под управлением пьяного полицейского двигался из Кургана в сторону поселка Балки. Нарушив правила дорожного движения, страж порядка выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с мотоциклом. В результате ДТП мотоциклист скончался на месте.

По факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). На данный момент полицейский задержан, решается вопрос о его аресте.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Курганской области по факту ДТП, в котором 16 апреля погибли четыре человека, возбуждено уголовное дело