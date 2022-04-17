Красноярск, 17 апреля 2022, 10:45 — REGNUM Представители Красноярского края в Совете Федерации РФ опубликовали свои декларации о доходах за 2021 год, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Берн, Швейцария
Берн, Швейцария
(сс) chensiyuan

Сенатор Андрей Клишас за год заработал чуть больше 14 млн рублей, что на 1,2 млн рублей больше, чем в 2020 году. При этом доходы его супруги снизились на полмиллиона — с 3344 тыс. до 2853 тыс. рублей. В собственности у политика имеется сразу десять земельных участков, в том числе дачный участок в Швейцарии. Там же расположен большой дом площадью 432 кв. метра. В России у него есть ещё три дома и три квартиры.

Второй сенатор от Красноярского края Валерий Семёнов зарубежной недвижимости не имеет. Ему принадлежат три участка земли, недостроенный жилой дом на 386 кв. метров, квартира и два гаража. Зато политик является владельцем сразу двух крупных внедорожников — Land Rover Discovery 4 и Honda Pilot. Его супруга ездит на автомобиле Mazda CX-7 и иногда на мотовездеходе Ирбис ATV 200U. Заработал Семёнов за год 6,5 млн рублей, что почти на 700 тыс. меньше, чем в 2020 году.

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