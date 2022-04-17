Красноярск, , 10:45 — REGNUM Представители Красноярского края в Совете Федерации РФ опубликовали свои декларации о доходах за 2021 год, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Берн, Швейцария (сс) chensiyuan

Сенатор Андрей Клишас за год заработал чуть больше 14 млн рублей, что на 1,2 млн рублей больше, чем в 2020 году. При этом доходы его супруги снизились на полмиллиона — с 3344 тыс. до 2853 тыс. рублей. В собственности у политика имеется сразу десять земельных участков, в том числе дачный участок в Швейцарии. Там же расположен большой дом площадью 432 кв. метра. В России у него есть ещё три дома и три квартиры.

Второй сенатор от Красноярского края Валерий Семёнов зарубежной недвижимости не имеет. Ему принадлежат три участка земли, недостроенный жилой дом на 386 кв. метров, квартира и два гаража. Зато политик является владельцем сразу двух крупных внедорожников — Land Rover Discovery 4 и Honda Pilot. Его супруга ездит на автомобиле Mazda CX-7 и иногда на мотовездеходе Ирбис ATV 200U. Заработал Семёнов за год 6,5 млн рублей, что почти на 700 тыс. меньше, чем в 2020 году.

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