Триполи, 17 апреля, 2022, 10:43 — ИА Регнум. Протестующие заблокировали нефтяное месторождение Эль-Фил в Ливии, требуя отставки премьер-министра страны Абделя Хамида Дбейбы. Об этом 17 апреля передает Bloomberg.

Ливия

После того, как на месторождении собрались митингующие, добыча нефти была приостановлена.

На данном месторождении добывается порядка 65 тыс. баррелей нефти в день.

В настоящее время в стране происходит противостояние между Дбейбой и экс-министром внутренних дел Фатхи Башагой.