Ростов-на-Дону, , 10:41 — REGNUM Российско-украинскую границу пересекли ещё более 13,5 тыс. беженцев из Донбасса и с Украины. Об этом 17 апреля информирует пограничное управление ФСБ России по Ростовской области.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 13 500 граждан», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области с 19 февраля действует режим ЧС. На Дону людям оказывают всестороннюю помощь: консультируют, предоставляют временный приют, организуют выезд в другие регионы России.