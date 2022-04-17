Москва, 17 апреля, 2022, 10:33 — ИА Регнум. В ближайшее время могут участиться случаи мошеннических атак на клиентов банков с использованием вредоносного программного обеспечения. Об этом рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в интервью РИА Новости.

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Страны Запада ввели санкции в отношении ряда крупнейших российских банков, включая Сбербанк и ВТБ. Это привело к тому, что мобильные приложения банков исчезли из магазинов Apple Store и Google Play.

«Высока вероятность, что мошенники вернутся к техническим средствам атаки на граждан: начнут создавать поддельные вредоносные приложения и размещать ссылки на их скачивание», — заявил Кузнецов.

Он добавил, что мошенники могут использовать и другие актуальные темы. Например, они могут использовать повышенный интерес к ряду товаров. Зампред правления Сбербанка подчеркнул, что одним из самых распространённых типов мошенничества также останутся схемы с использованием телефонных звонков.