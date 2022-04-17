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«Дорожно-транспортные происшествия»
СК РФ заинтересовался рассказом жительницы Мариуполя об обстрелах «Азова"*
*«Азова" — запрещённая в России организация
Москва,
17 апреля 2022, 10:30 — REGNUM СК РФ заинтересовался рассказом жительницы Мариуполя о преступлениях боевиков украинского батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) против мирных жителей, сообщили в пресс-службе ведомства.
Следственный комитет
Sledcom.ru
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Показания женщины о том, что боевиками были обстреляны многоквартирные дома и закиданы гранатами квартиры, следователи зафиксируют в рамках уголовного дела о преступлениях, совершенных украинскими правоохранителями против гражданского населения Донбасса.
Этим фактам СК РФ даст правовую оценку.
История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной “империи лжи” создает России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», сказал президент. Он также призвал солдат украинской армии сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии Украины во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.