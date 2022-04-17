* запрещённая в России организация

Москва, 17 апреля, 2022, 10:30 — ИА Регнум. СК РФ заинтересовался рассказом жительницы Мариуполя о преступлениях боевиков украинского батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) против мирных жителей, сообщили в пресс-службе ведомства.

Sledcom.ru Следственный комитет

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Показания женщины о том, что боевиками были обстреляны многоквартирные дома и закиданы гранатами квартиры, следователи зафиксируют в рамках уголовного дела о преступлениях, совершенных украинскими правоохранителями против гражданского населения Донбасса.

Этим фактам СК РФ даст правовую оценку.