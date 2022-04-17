СК РФ заинтересовался рассказом жительницы Мариуполя об обстрелах «Азова»*
* запрещённая в России организация
Москва, 17 апреля, 2022, 10:30 — ИА Регнум. СК РФ заинтересовался рассказом жительницы Мариуполя о преступлениях боевиков украинского батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) против мирных жителей, сообщили в пресс-службе ведомства.
Sledcom.ru
Следственный комитет
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Показания женщины о том, что боевиками были обстреляны многоквартирные дома и закиданы гранатами квартиры, следователи зафиксируют в рамках уголовного дела о преступлениях, совершенных украинскими правоохранителями против гражданского населения Донбасса.
Этим фактам СК РФ даст правовую оценку.