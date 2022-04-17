Абакан, , 10:24 — REGNUM Реки в южных районах Хакасии освободились ото льда, ледоход в подтаежных зонах ожидается в ближайшие дни. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Весна в Хакасии ГУ МЧС по Хакасии

Спасатели рекомендовали рыбакам быть крайне осторожными при выходе на лёд. По данным мониторинга. на непроточных водоемах с каждым днём увеличивается количество промоин, прочность ледового покрытия снижается.

«Лёд теряет монолитность, напитывается водой и становится игольчатым, способным мгновенно разрушиться от нагрузки. Выход на такой лёд опасен», — отметили в ведомстве.

Относительно прочными остаются лишь озёра в северных районах, но и там любителям подлёдной рыбалки рекомендуют иметь при себе средства самоспасения, сменную одежду и телефон непромокаемом чехле.