Лондон, 17 апреля, 2022, 10:23 — ИА Регнум. Число жителей Великобритании, которые готовы оплачивать более дорогое из-за антироссийских санкций топливо, уменьшилось за месяц с 50% до 36%. Это следует из обнародованных 17 апреля результатов опроса компании Redfield and Wilton Strategies, проведенного для газеты The Sunday Telegraph.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Отмечается, что исследование было проведено 13 апреля, когда инфляция в стране достигла рекордного за последние три десятилетия показателя 7%.

«Количество граждан, готовых больше платить за топливо из-за жестких санкций Запада против России, за месяц сократилось с 50% до 36%», — говорится в результатах опроса.

Также указывается, что 54% респондентов рассказали об ухудшении их финансового положения в течение последнего года, в то время как два месяца назад число таких ответов составило 42%.

Помимо этого, 62% из числа участников опроса заявили о возможности более сильной деградации финансового положения Великобритании в дальнейшем.

При этом менее трети опрошенных рассказали о росте зарплаты в качестве ответа на рост инфляции, однако две трети респондентов подчеркнули, что этого недостаточно для нормальной жизни на фоне роста цен в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ирландским автомобилистам рассказали, как снизить расход бензина.