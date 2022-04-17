Луганск, 17 апреля, 2022, 10:21 — ИА Регнум. ️В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства ЛНР, за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике. Об этом 17 апреля сообщил официальный представитель Народной милиции (НМ) ЛНР Иван Филипоненко.

Ольга Шклярова ИА REGNUM ЛНР

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«…А именно: 30 человек личного состава; 1 танк; 2 бронетранспортёра; 5 единиц автомобильной техники», — отмечается в сообщении.

За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины выпустили 24 снаряда из артиллерийских орудий калибра 152 и 122-мм по населенным пунктам Донецкий и Первомайск.

В результате обстрелов:

➖в н.п. Первомайск повреждено 3 жилых дома;

➖в н.п. Донецкий повреждена линия электропередач 35 кВ. Без электроснабжения 1222 абонента в н.п. Донецкий и н.п. Голубовское.