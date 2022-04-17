Дублин, , 10:16 — REGNUM Ирландским автомобилистам рассказали, как снизить расход бензина.

Ирландия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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Водителям советуют аккуратно разгоняться и не резко тормозить. Также для экономии рекомендуют снизить скорость и поддерживать ее на одном уровне.

«Так вы минимизируете резкие торможения, в некоторых же случаях даже сможете отказаться от тормоза вообще, например, меняя полосу движения перед медленно движущимся автомобилем или постепенно снижая скорость перед перекрестком», — передает «Газета.Ru».

Также среди советов — убрать из машины все ненужное и реже пользоваться кондиционером.