Донецк, 17 апреля 2022, 10:12 — REGNUM ВСУ обстреляли Петровский район Донецка снарядами калибра 122 мм. Об этом 17 апреля сообщает представительство ДНР в СЦКК.
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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️10:00 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Петровский район): выпущено 6 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.
За минувшие сутки ВСУ 42 раза обстреляли ДНР, выпустив 338 единиц боеприпасов, в результате ранены 11 мирных жителей.
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