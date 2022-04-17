17 апреля 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что бывшему генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке вручили повестку в армию (Вооруженные силы Украины).

Оксана Переможенко, , 17:54 — REGNUM Бывшему генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке вручили повестку в армию, сообщает украинское издание «Страна».

Армия Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

«Судя по информации в повестке, Рябошапка находится сейчас на Закарпатье», — сообщает украинское издание.

Новость обсудили читатели телеграм-каналов «Open Ukraine| Украина» и «Одесское Общественное Телевидение Z», а также новость обсудили читатели издания «Страна. ua». Многие участники обсуждения усомнились в том, что Руслан Рябошапка очутится в зоне ведения боевых действий, если вообще не будет в итоге освобожден от призыва под каким-либо предлогом.

«Какая страна, такие же прокуроры», — отреагировал Евгений.

«Зеленскому их три в своё время вручали — до президента дослужился. Очень храбрый был… уклонист», — пишет Vano P.

«Вот и дадут Рябошапке рябую шапку — и в армию», — добавил Александр З.

Руслан Рябошапка Официальное интернет-представительство Президента Украины

«Вот где встретится прокурор и уголовники, выпущенные на свободу и получившие ещё и оружие», — с сарказмом отметила Lúna Nik.

«О, здорово. Олигархов бы ещё призвать», — прокомментировал новость Pavel S.

«А Порошенко что забыли?» — задался вопросом Эдуард В.

«Белый флаг ему в руки!» — иронизирует Vlad D.

«А Зеленскому когда повестку принесут?» — с сарказмом поинтересовался Trot.

«На передовую не товарища. Это будет замечательная добыча для наших разведчиков», — написал Sever.

«Любишь медок, люби и холодок», — напомнил поговорку Олег С.

«Если такой человек спетлять (выехать из страны — О. П.) не смог, то что уже за остальных говорить?» — добавил Victor /doctor.

«Никто не хочет воевать за ваш режим», — пишет Даша С.

«А что, воевать не хотим? Что, уже не патриот?» — смеется Елена.

«Интересно, как это «герой» выкрутится? У него внезапно найдут какую-нибудь смертельную болячку? Или он этой повесткой тупо подотрётся?» — поинтересовался Антон Павлович.

«Если не фейк, то я поржу (посмеюсь — О. П.). Воевать оно, конечно, не будет, но медалей навешает…» — отметил Артемий Z.

«Он, наверное, рад», — пошутила Любовь.

«Ай да молодцы, вперёд, мой верный конь, родину защищать», — смеется Ирина.

«Очень интересно, как он отмажется. Внимательно наблюдаем», — написал ВладиZлаV НиколаеVиZ.

«Ему повестку неправомерно вручают. По закону он не может быть мобилизован, т. к. он отец троих несовершеннолетних детей. Полагаю, что отмажется, тем более что для этого есть достаточные законные основания», — ответила ему (ВладиZлаV НиколаеVиZ) Svitlyachok.

«Это вы про какие законы? Украина аннулировала все законы», — ответила ей (Svitlyachok) Мария.

«Никуда он не пойдет… Это мобилизация для бедных», — считает Константин С.

«А Порошенко повестку прислали?» — поинтересовался Ваня.

«Они родину защищать могут только в интернете», — смеется Андрей М.

«Там ему самое место!!!» — подытожил Mark.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что бывший генеральный прокурор страны Руслан Рябошапка попытался покинуть Украину.