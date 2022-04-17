Барнаул, , 10:11 — REGNUM Железнодорожники наращивают доставку сельскохозяйственной продукции из Алтайского края в другие субъекты страны. В марте из региона отправлено свыше 166 тысячи тонн различных продовольственных грузов местного производства, что на 20% больше, чем в марте 2021 года. Среди поставляемых продуктов — мука, крупы, зерно, макароны, растительные масла и другое, уточняют в службе корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги — филиала ОАО «РЖД».

Алтайский край Алтайизбирком

Преимущественно грузы доставляли в регионы Западной Сибири, Воронежскую, Липецкую, Белгородскую, Курганскую, Челябинскую, Ленинградскую области и Санкт-Петербург.

Всего в марте текущего года на сети ОАО «РЖД» в Алтайском крае погружено 764 тысячи тонн грузов, что на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщало ИА REGNUM, структуре производства крупяной продукции Алтайского края традиционно наибольшая часть представлена гречневой крупой, на нее приходится 61% общего объема выработки.

Учитывая рекомендованные Минздравом России рациональные нормы потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания, количества выработанной в 2021 году гречки (244,8 тысячи тонн) хватит для полного обеспечения годовой потребности более чем 61 миллиона жителей страны (4 килограмма на 1 человека).

Читайте также: Алтайских запасов гречки хватит, чтобы накормить свыше 60 миллионов человек