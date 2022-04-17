Вашингтон, , 10:04 — REGNUM Мнение о том, что Россия якобы может использовать на Украине ядерное оружие – это нонсенс, и тут скорее может иметь место провокация для обвинения Москвы в этом. Об этом 16 апреля заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире Real America’s Voice News.

Ядерный взрыв National Nuclear Security Administration

«Мнение о возможности использования ядерного оружия – это нонсенс. Русские могут рассмотреть это только при одному условии – если мы нанесем ядерный удар по ним», — сказал он.

Также Макгрегор пояснил, что ветер, как правило, дует с запада в восточном направлении и при гипотетическом использовании ядерного оружия в Восточной Европе радиоактивные осадки достигнут Сибири, Манчжурии, Китая, Кореи и Японии.

«Это нонсенс! Я больше беспокоюсь о потенциальной фальсификации – кто-то объявит, что русские что-то сделали», — добавил американский военный.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что в данный момент порядка 40-60 тысяч украинских военных окружены и зажаты в обороне.