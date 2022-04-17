Чжэнчжоу, Китай, 17 апреля, 2022, 10:03 — ИА Регнум. Власти китайского города Чжэнчжоу ввели локдаун в некоторых районах рядом с крупнейшим заводом компании Foxconn, на котором производится сборка смартфонов американской компании Apple. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Чжэнчжоу

Карантин в некоторых районах Чжэнчжоу введён из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в связи с новой вспышкой COVID-19. Находящиеся в попавших в зону карантина районах люди временно не смогут покидать эту территорию.

Локдаун затронул экономическую зону аэропорта Чжэнчжоу, где находится крупнейший в мире завод по сборке iPhone. Несколькими днями ранее сотрудников этого завода обязали пройти тестирование на COVID-19.

В Foxconn и Apple пока не сообщили, повлияют ли карантинные меры на работу завода. 16 апреля газета China Securities Journal писала, что заводы Foxconn в указанном районе продолжают работать в обычном режиме. Ранее из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в Китае свои заводы остановили некоторые другие поставщики Apple, включая Pegatron и Quanta Computer.