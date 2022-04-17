17 апреля 2022 | Время чтения 8 мин

Ариф Асалыоглу, , 17:54 — REGNUM Сигнал Пашиняна в адрес Турции и Азербайджана

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

Газета Cumhuriyet опубликовала статью относительно продолжающегося процесса нормализации отношений между Турцией, Азербайджаном и Арменией. Премьер Армении Никол Пашинян в своем выступлении в армянском парламенте заявил, что Ереван выступает за скорейшую нормализацию отношений с Турцией и что международное сообщество также поддерживает этот процесс. «Нормализация турецко-армянских отношений не должна затягиваться», — заявил он. Пашинян также отметил, что Ереван готов начать мирные переговоры. «Азербайджан и Армения должны как можно скорее подписать мирное соглашение», — добавил он.

Большой кризис в логистике

Согласно новости, опубликованной в газете Sözcü, российско-украинский кризис серьезно нарушил турецкие логистические перевозки. Из-за конфликта все транзитные перевозки через Украину были сосредоточены на пограничном пункте Сарп на границе с Грузией. Однако ни сарпские пограничные ворота, ни таможня в Грузии, ни таможня в России не могут разгрузить поток. В результате чего очень сильно страдают турецкие грузовые компании. В беседе с газетой член правления Международной ассоциации перевозчиков (UND) Абдулла Озер отметил, что такая ситуация длится уже 45 дней. «С тех пор как вспыхнул конфликт, некоторые грузовики продолжают стоять на границе», — сказал он. Турецкие фуры, которые добирались до России за семь дней до кризиса, теперь не могут достичь точек назначения даже за месяц. Увеличенное время также увеличивает затраты. Член правления UND Абдулла Озер сообщил, что на данный момент 1500 грузовиков ждут как минимум 35 дней, чтобы покинуть Турцию, и 6-7 тысяч грузовиков — чтобы вернуться в страну, а некоторым грузовикам приходится ожидать 45 дней.

«Последствия этих конфликтов будут длиться десятилетиями»

Представитель президента Турции Ибрагим Калын сделал заявление относительно напряженности в отношениях между Россией и Украиной. «Украинский кризис продолжает углубляться. Взаимные ошибки, поиск нового баланса сил и краткосрочные расчеты интересов приведут к большим стратегическим потерям и гуманитарным драмам в среднесрочной перспективе. Мы вступили в новую эру холодной войны, и ее последствия будут продолжаться десятилетиями», — написал Калын на своей странице в Twitter.

Ибрагим Калын Президентство Турецкой Республики

У 4,5 млн абонентов в Турции были отключены электричество и природный газ

Согласно сообщению газеты Cumhuriyet, рост стоимости жизни отразился на счетах граждан за электроэнергию и природный газ. В 2021 г. было отключено электричество 3 млн 449 тыс. 344 абонентам, из них 2 млн 776 тыс. — физические лица, а природный газ отключен у 1 млн 93 тыс. 581 абонента, из них 951 тыс. — граждане Турции. Заместитель председателя Республиканской народной партии Ахмет Акын заявил, что еще до самого большого повышения цен на электроэнергию в истории республики миллионы турецких граждан были лишены света, так как не могли оплачивать свои счета. «По официальным данным, общее количество отключений электроэнергии и природного газа у всех абонентов превышает 4,5 миллиона. Даже одни эти данные показывают, что наши граждане не могут оплачивать счета за электроэнергию и насколько глубок экономический кризис в нашей стране», — сказал он.

США пригрозили санкциями тем, кто не следует санкциям

В сообщении газеты Sözcü говорится о том, что министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что они не останутся равнодушными к странам, которые нарушают санкции против России. Йеллен пригрозила государствам, не участвовавшим в санкциях, не назвав их: «Они столкнутся с последствиями. Мы будем работать с нашими партнерами, чтобы изолировать Россию от мира, пока мы не прекратим кризис против Украины». По ее словам, те, кто не осуждают «войну России на Украине», столкнутся с последствиями, если они нарушат американские санкции. Анкара в свое время осудила операцию России на Украине и оказала военную помощь последней, но заявила, что не будет присоединяться к антироссийским санкциям, введенным США и Евросоюзом.

Министерство обороны Турции начало использовать новые беспилотники

В сообщении телеканала Halk TV говорится о том, что министерство национальной обороны Турции в рамках военных учений «Голубая родина — 2022» использовало беспилотный летательный аппарат Aksungur, только что поступивший на вооружение командования ВМС. «На учениях с борта отечественного беспилотного летательного аппарата Aksungur впервые были выпущены интеллектуальные мини-боеприпасы (MAM-L), только что поступившего на вооружение нашего ВМФ. Цель была успешно поражена огнем, который велся по надводной цели в Восточном Средиземноморье», — говорится в заявлении министерства. Турецкий отечественный беспилотный летательный аппарат Aksungur, разработанный и изготовленный компанией Turkish Aerospace Industries (TUSAŞ), привлекает внимание своим размахом крыльев в 24 метра и высокой грузоподъемностью в 750 килограмм. Также на БЛА установлены два дизельных двигателя ПД-170 с турбонаддувом, которые позволяют осуществлять длительную эксплуатацию на большой высоте.

БПЛА Aksungur CeeGee

«Будем следовать санкциям ООН»

Выступая в эфире турецкого телеканал NTV, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал вопрос о том, будет ли Анкара участвовать в санкциях против России. Заявив, что Турция придерживается принципиальной политики, Чавушоглу сказал, что республика не просто следует политике баланса, она также действует в соответствии с международным правом. «Мы сказали, что не считаем нападение России на Украину правильным, отвергаем эту операцию, и поддержали многие решения международного сообщества. С другой стороны, никто не использует термин «война», а мы назвали происходящее «войной» и применили пункты конвенции Монтрё. Если санкции будут введены со стороны ООН, мы будем соблюдать их. Но с другой стороны, страны принимают санкционные решения, а потом могут изменить их. Есть страны, которые следуют санкциям, есть страны, которые не следуют им. Согласитесь, нереально участвовать в санкциях в то время, когда мы пытаемся играть роль посредников между двумя странами. Но мы будем придерживаться нашей принципиальной и взвешенной позиции. Все уважают нашу политику», — заявил турецкий министр.

Мевлют Чавушоглу МИД Турецкой Республики

Верховной суд Турции оценил документы об офшорах на острове Мэн

В статье издания SHaber сообщается о том, что в отношении председателя оппозиционной Республиканской народной партии Кемаля Кылычдароглу подано три иска за моральный ущерб за то, что в 2017 году он поделился с общественностью информацией о том, что на офшорных счетах на острове Мэн у сына, брата, дяди и зятя президента Реджепа Тайипа Эрдогана находится 18 миллионов долларов. Верховный суд постановил, что по двум из этих дел следует вынести решение об отказе. Однако в третьем случае принято решение об отмене решения об уменьшении суммы компенсации. В качестве причины своего решения суд указал, что «отсутствуют доказательства о фальсификации документов, на которые ссылается ответчик».

Кемаль Кылычдароглу Официальный сайт Великого национального собрания Турции

Секретные тюрьмы Эрдогана в Сирии

Согласно статье Джонатана Спайдера из израильской газеты Jarusalem Post, которую цитирует издание Ahval News, утверждается, что на севере Сирии, который находится под контролем Турции, функционируют секретные тюрьмы, и в них многие граждане содержатся и подвергаются пыткам без какого-либо официального обвинения. Показания людей, которые содержались в этих тюрьмах, а затем были освобождены, были записаны независимыми источниками. Спайдер заявил, что ему был направлен файл, содержавший эти показания и фотографии. Кроме него, эти документы также были представлены США, эксперты двух правозащитных организаций уже изучили файлы и выразили уверенность в их достоверности.

Коротко о других новостях

Программа развития ООН опубликовала отчет о неустойчивости долга, который она подготовила на основе изучения показателей у 120 стран с низким и средним уровнем дохода. Турция попала в категорию стран, которые в любой момент могут объявить дефолт. Дефолт означает неуплату долга в срок.

Центральный банк Турции опубликовал статистику платежного баланса за февраль. В феврале платежный баланс показал дефицит счета текущих операций в размере 5,15 млрд долларов. Дефицит счета текущих операций в январе составил 7,11 млрд долларов. Дефицит счета текущих операций за первые два месяца 2022 года, составивший 12,1 миллиарда долларов и был самым высоким в истории дефицитом счета текущих операций с января по февраль.

79% лекарств, одобренных в Европе, нельзя найти в Турции. Причина — в ценовой политике. Ассоциация научно-исследовательских фармацевтических компаний Турции (AIFD), которая представляет 50% фармацевтического рынка страны, считает, что лишь изменения ценовой политики могут способствовать решению проблемы.

Меняются условия при подаче заявления на получение турецкого гражданства. Стоимость недвижимости, которая будет приобретена при подаче заявления на получение гражданства, будет увеличена. Согласно решению, принятому на заседании кабинета министров, требование к заявке, которое ранее составляло 250 тысяч долларов, будет увеличено до 400 тысяч долларов. Постановление вступит в силу после его публикации в «Официальном вестнике».

Али Демиру, задержанному во время облавы на отель в Дюссельдорфе в сентябре прошлого года, в Германии предъявили обвинение в шпионаже. При обыске в номере отеля у подозреваемого были обнаружены списки с именами противников Эрдогана и оружие. Немецкая полиция установила, что Демир работал на турецкие спецслужбы, а именно на Национальную разведывательную организацию. К такому выводы немецкие специалисты пришли после изучения мобильного телефона «киллера».

Председатель ведущей оппозиционной Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу провел встречу с послом США в Турции Джеффри Л. Флейком в своем офисе.

Согласно законопроекту, подготовленному правящей турецкой Партией справедливости и развития, те, кто изучает и публикует свои статистические данные в качестве альтернативы официальной статистике без одобрения Турецким статистическим институтом и используемой им методологии, будут приговорены к тюремному заключению на срок от года до трех лет.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об ужесточении штрафов для тех, кто повышает цены c целью увеличения своих доходов. «Мы также введем определенные ограничения на продажи в интернете», — заявил он.