Москва, , 11:38 — REGNUM Депутаты Государственной думы России от Калужской области отчитались о доходах, расходах и имуществе за 2021 год, сообщает 17 апреля корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на декларации.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Заместитель председателя комитета Госдумы Геннадий Скляр (партия «Единая Россия») за 2021 год задекларировал доход в сумме 6 млн 053 тыс. 793 рубля 28 копеек. В собственности у депутата Скляра числятся: земельный участок (1 500 кв. м) и две квартиры (31,2 кв. м и 132, 10 кв. м). Супруга депутата Геннадия Скляра задекларировала годовой доход в сумме 145 тыс. 556 рублей. В пользовании у супруги парламентария: три земельных участка (1700 кв. м, 1002 кв. м и 968 кв. м), жилой дом (232 кв. м) квартира (31,2 кв. м), гараж и автомобиль Nissan TRAIL T-32.

Депутат Ольга Коробова (партия «Единая Россия») за 2021 год задекларировала доход в размере 3 млн 084 тыс. 821 рубль 79 копеек. Парламентарий имеет в пользовании квартиру на срок своих полномочий депутата Госдумы (метраж жилплощади — 123,7 кв. м) и пользуется квартирой, предоставленной на период службы супруга (метраж жилплощади 91,10 кв. м). Супруг Ольги Коробовой задекларировал доход в 805 тыс. 849 рублей 39 копеек. Он владеет автомобилем КИА QLE (SPORTAGE) и мотоциклом Yamaha YBR 125 ESD.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, декларации о доходах и имуществе за 2021 год подали 443 депутата Государственной думы России.

Читайте ранее в этом сюжете: Декларации о доходах подали 443 депутата Госдумы