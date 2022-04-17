Москва, 17 апреля, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Депутаты Государственной думы России от Калужской области отчитались о доходах, расходах и имуществе за 2021 год, сообщает 17 апреля корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на декларации.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Заместитель председателя комитета Госдумы Геннадий Скляр («Единая Россия») за 2021 год задекларировал доход в сумме 6 млн 053 тыс. 793 рубля 28 копеек. В собственности у депутата Скляра числятся: земельный участок (1 500 кв. м) и две квартиры (31,2 кв. м и 132, 10 кв. м). Супруга депутата Геннадия Скляра задекларировала годовой доход в сумме 145 тыс. 556 рублей. В пользовании у супруги парламентария: три земельных участка (1700 кв. м, 1002 кв. м и 968 кв. м), жилой дом (232 кв. м) квартира (31,2 кв. м), гараж и автомобиль Nissan TRAIL T-32.

Депутат Ольга Коробова («Единая Россия») за 2021 год задекларировала доход в размере 3 млн 084 тыс. 821 рубль 79 копеек. Парламентарий имеет в пользовании квартиру на срок своих полномочий депутата Госдумы (метраж жилплощади — 123,7 кв. м) и пользуется квартирой, предоставленной на период службы супруга (метраж жилплощади 91,10 кв. м). Супруг Ольги Коробовой задекларировал доход в 805 тыс. 849 рублей 39 копеек. Он владеет автомобилем КИА QLE (SPORTAGE) и мотоциклом Yamaha YBR 125 ESD.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, декларации о доходах и имуществе за 2021 год подали 443 депутата Государственной думы России.