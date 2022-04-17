Элиста, 17 апреля, 2022, 09:57 — ИА Регнум. В Калмыкии за последние 24 часа в результате ДТП пострадали два человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении МЧС России.

40.mchs.gov.ru На месте ДТП

Так, в ночь на 17 апреля дорожная авария случилась в Элисте. Примерно в 00:30 мск на 289-м километре федеральной трассы Р-22 «Каспий» произошло касательное столкновение легкового и грузового автомобилей. В результате травмы получил один человек.

На месте работали силы и средства Элистинского пожарно-спасательного гарнизона.

Несколькими часами ранее, примерно в 17:30 мск 16 апреля на седьмом километре автодороги Городовиковск — Сальск водитель легкового автомобиля не справился с управлением и съехал в кювет. Пострадал один человек.

К месту аварии выезжали силы и средства Городовиковского пожарно-спасательного гарнизона.