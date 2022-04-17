Донецк, , 09:57 — REGNUM За минувшие сутки ВСУ 42 раза обстреляли ДНР, выпустив 338 единиц боеприпасов, в результате ранены 11 мирных жителей. Об этом 17 апреля сообщает представительство ДНР в СЦКК.

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В результате обстрелов повреждено 36 домостроений в Петровском и Кировском районах Донецка, Луганском, Макеевке, Ясиноватой, Горловке, а также 2 объекта гражданской инфраструктуры.

526 человек, в том числе 64 ребенка, эвакуированы за минувшие сутки из Мариуполя в Безыменное в ДНР.

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