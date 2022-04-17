Курган, 17 апреля, 2022, 09:57 — ИА Регнум. В Курганской области по факту ДТП, в котором погибли четыре человека, в том числе подросток, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Пресс-служба УМВД России по Курганской области На месте трагедии

Установлено, что 16 апреля на 11 км автодороги Курган-Звериноголовское произошло столкновение автомобилей «ВАЗ-2115» и «Фольксваген Тигуан».

«В ходе разбирательства установлено, что аварию спровоцировал водитель автомобиля «Джип Гранд Чероки», который двигался по трассе на высокой скорости по направлению села Кетово», — сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области.

По версии следствия водитель джипа, обгоняя попутный автомобиль, выехал на полосу встречного движения, но осознав, что маневр обгона завершить не успевает, съехал на левую обочину. Водитель автомобиля «ВАЗ-2115» двигался навстречу. Увидев внезапно возникший джип, он попытался избежать столкновения. Отечественный автомобиль занесло и водитель, не справившись с управлением, допустил столкновение с автомобилем «Фольксваген Тигуан», который двигался на встречном ему направлении.

В результате пострадали водитель «ВАЗ-2115» 1955 года рождения, и три пассажира: женщины 1957, 1981 годов рождения, а также подросток 2008 года рождения. Все погибли на месте ДТП до приезда скорой помощи.

Виновник смертельной аварии скрылся на своём джипе с места трагедии. По подозрению задержан 21-летний житель Кургана, которому предъявлено обвинение по ч. 5 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Только с начала 2022 года подозреваемый девять раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости.