История вопроса

В России декларации о доходах и имуществе ежегодно, не позднее 1 апреля, предоставляются государственными служащими и прочими публичными должностными лицами в рамках законодательства о гражданской службе и закона о противодействии коррупции. Сведения подаются также в отношении членов их семей: супруга(-и) и несовершеннолетних детей. В декларациях указываются данные за предшествующий год: информация о доходах, о владении транспортом и недвижимостью, акциях и обязательствах имущественного характера.