Горно-Алтайск, 17 апреля, 2022, 09:56 — ИА Регнум. Депутат Государственной думы от Республики Алтай Роман Птицын («Единая Россия») отчитался о своих доходах в 2021 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Олег Кугаев Горный Алтай

Бывший глава Майминского района заработал около 3,4 млн рублей. У него в собственности имеются земельный участок на 2018 кв. метров, жилой дом площадью 154 квадрата, а также внедорожник Toyota Land Cruiser Prado 150.

Супруга депутата задекларировала доход в размере 2,5 млн рублей. Ей принадлежит автомобиль Hyundai Santa Fe.